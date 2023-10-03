Murat Muratoğlu: Esas kaynak yurt dışında

Çok zengin olunca, Türkiye ekonomisine de güvenmiyorsan ne kadar atabilirsin ki yastık altına? Yurt dışında tutulan ve tutarı bilinmeyen milyarlarca dolar… Kimi 150 kimi 350 milyar dolar diyor. Tam olarak bilinmesi mümkün değil zati… Nitekim kayıt dışı, kaynağı belirsiz kazançların yurda getirilmesi için bugüne kadar defalarca çıkartılan “Servet Affı” yasalarıyla verilen her türlü güvenceye, vergi muafiyetleri, kazancın kaynağını sorgulamama taahhütlerine rağmen gelmedi.

Bu aflardan genelde kara paracılar, organize suç örgütleri, suç gelirlerini aklamak isteyen yerli-yabancı mafya şebekeleri yararlandı. Geçtiğimiz yılları bir bakıma onlar kurtardı. Türkiye bunun bedelini gri listeye girerek ödedi. Geldiğimiz noktada ekonomi kurmaylarının buldukları yegane çözüm ve mucize formülün 21 yıldır yinelenen “yastık altı” senaryosu olması ne acı…

Murat Muratoğlu’nun yazısı