Murat Muratoğlu: Esas felaket hastane randevularında

Ülkede sağlık sistemi bağıra bağıra çöküyor. Lafa gelince AKP’nin sağlık politikası bir harika… Parasıyla ilaç bulamıyorsun bu arada… “Müjde, zam yaptık, sorunu çözdük” diye çıktı Fahrettin Koca ama millet eczaneleri dolaşıp ilaç ararken telef oluyor hâlâ… Esas felaket hastane randevularında… Paranız yoksa, özel hastaneler kapsama alanınızın dışındaysa sizi süründüren şey hastalık değil, sağlık sisteminin ta kendisi oluyor bu durumda… Haftalar sonraya randevu günü buluyorsun, bir bakıyorsun her 10 dakika için 5 kişilik yer ayırtılmış. Saat 10.20’de 5 kişi, 10.30’da 5 kişi, 10.40’da 5 kişi… Doktor başına saatte 30 kişi! Haliyle bir hasta için ayrılan süre 2 dakika…
SON HABERLER
Kılıçdaroğlu: Kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuşuyor.
Yıldız Teknik karıştı: Kutay’a soruşturma, öğrenciye tehdit, Diyanet’ten suç duyurusu
Yıldız Teknik Üniversitesi akademisyeni Uğur Kutay’a açılan soruşturma nedeniyle kendisini desteklemek için gelen öğrenciler engellendi. Güvenlikler, öğrencileri soruşturmayla tehdit etti.
Kılıçdaroğlu, grup toplantısı öncesi İmamoğlu’yla görüştü
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısı öncesi İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu’yla görüştü.
97 yaşındaki Nazi sekreterine iki yıl hapis: 10 binden fazla kişinin ölümünde suça iştirakten…
Bir Nazi toplama kampında, iki yıl boyunca komutanın sekreterliğini yapan Irmgard Furchner, 10 binden fazla kişinin öldürülmesine suç ortaklığı yapmaktan suçlu bulundu.
Danıştay üyeleri: İmamoğlu, karar kesinleşse de görevden alınamaz
Danıştay üyeleri, siyasi yasak verilen Ekrem İmamoğlu hakkındaki karar kesinleşse bile görevden alınamayacağını söyledi.
Ekonomist hesapladı: Memur ve emekli, bu yıl bir maaş ‘eksik’ aldı
Geçen yıl aralıkta 10 bin lira maaşı olan bir memur 2022’nin tümünde enflasyona göre 13 bin lira kayba uğradı.
‘Montrö bildirisi’ davasında karar: 103 emekli amiral beraat etti
‘Montrö bildirisi’ nedeniyle ‘anayasal düzene karşı suç işlemek için anlaşmakla’ suçlanan 103 emekli amiralin yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme, suç unsuru oluşmadığı gerekçesiyle tüm sanıklar hakkında oy birliği ile beraat kararı verdi.
Batman’da esnaf, kaçak elektrik ihbarıyla gelen personeli rehin aldı
Batman’da bir esnaf, kaçak elektrik kontrolü için gelen elektrik şirketinin üç personelini rehin aldı. Sonra iki personeli bıraktı.
Akşener, Kılıçdaroğlu’nun önerisini ‘başbakanlık için’ reddetmiş
Meral Akşener, yeni sistemde parti liderlerinin ‘cumhurbaşkanı yardımcısı’ olabilmesi için milletvekilliğinden istifa etmesi önerisini reddetti.
Kral 3. Charles’ın olduğu banknotlar hazır: 2024 ortasında dolaşıma girecek
Kral 3. Charles’ın resmi olan banknotlar, 2024 ortasından itibaren dolaşıma sokulacak ancak mevcut banknotlar da geçerli olmaya devam edecek.