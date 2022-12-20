Murat Muratoğlu: Esas felaket hastane randevularında

Ülkede sağlık sistemi bağıra bağıra çöküyor. Lafa gelince AKP’nin sağlık politikası bir harika… Parasıyla ilaç bulamıyorsun bu arada… “Müjde, zam yaptık, sorunu çözdük” diye çıktı Fahrettin Koca ama millet eczaneleri dolaşıp ilaç ararken telef oluyor hâlâ… Esas felaket hastane randevularında… Paranız yoksa, özel hastaneler kapsama alanınızın dışındaysa sizi süründüren şey hastalık değil, sağlık sisteminin ta kendisi oluyor bu durumda… Haftalar sonraya randevu günü buluyorsun, bir bakıyorsun her 10 dakika için 5 kişilik yer ayırtılmış. Saat 10.20’de 5 kişi, 10.30’da 5 kişi, 10.40’da 5 kişi… Doktor başına saatte 30 kişi! Haliyle bir hasta için ayrılan süre 2 dakika…

Murat Muratoğlu’nun yazısı