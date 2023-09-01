Murat Muratoğlu: Erdoğan’ın elini öpmeye çalışan hakem heyeti üyesi

Memur olunca işveren kim oluyor? Hükümet! Memurlar iki senede bir hükümetle pazarlığa tutuşuyorlar. Bütün memur ve emeklileri temsilen, Memur-Sen masaya oturuyor. Bildiğin sarı sendika… Pazarlık falan yok ortada…Baktılar devletin verdiği zammı kabul etseler sokağa çıkamayacak hale gelecekler. Hakem heyetine gittiler. Peki hakemler kimler? Onlar da devletin memurları…

Size bir üyesinden bahsedeyim, geri kalanları siz tahmin edin. Cumhurbaşkanı tarafından seçilen profesör doktor olan üye aynı zamanda hukuk fakültesi dekanı olarak atanır…Üniversitesindeki açılış töreninde Cumhurbaşkanı’na fahri doktora unvanı vermeyi kararlaştırır. Sunumda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın elini öpmek istemesi ile gündeme gelir. Erdoğan elini öptürmez. Dudakları havada kalır. Öyle de tarafsızdır!

Yani bildiğin danışıklı dövüş… Orta oyunu… Zaten bundan azını vermezlerdi. Memur ve emeklisine vurdular semeri… Ortada ne seyyanen zam var ne sözleşmeliye kadro… Refah payı yok. Maaşlarda iyileştirme yok. Ne var? Bir ay boyunca boşu boşuna toplandılar. O toplantılarda içilen su bile zarar.

Murat Muratoğlu’nun yazısı