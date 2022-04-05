Murat Muratoğlu: Enflasyon son 27 yılın en yükseğindeyken neyin fırsatçılığı?

İşin enteresan tarafı hâlâ işletmeleri suçluyorlar. Güzel kardeşim üretici enflasyonu yüzde 114.97 çıktı. Bildiğin zarar ediyorlar. Enflasyon son 27 yılın en yükseğindeyken neyin fırsatçılığı? Herhalde üreten de zararına satış yapmayacak. Maliyeti artıyorsa sevabına mı satacak? O da zam yapacak. Tüketicinin fiyatları daha da artacak!

Murat Muratoğlu’nun yazısı