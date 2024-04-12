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Yaramazlara biraz batar!

Murat Muratoğlu: Ekonominin kökü güven ve öngörülebilirliktir

Sizin başkanlık sisteminde her şey bir kişinin dudakları arasında… Şirket olarak hakkımızı arayabileceğimiz hukuk ve adalet sistemi de ülkede yok gibi… Avrupa’ya taşısak mahkemeyi, onu da uygulamıyorsunuz ki? Kime anlatacağız derdimizi?

Aslında bunlar da karar verme aşamasında önemli ama çok da takılmaz Çinliler böyle konulara sanki… Bunlar Avrupalı ya da Amerikalı değil ki…


Diğer fabrikalarının olduğu ülkelere bakarsanız zaten çok belli…

Honda kaçtı. Volkswagen iptal etti. LG ve Ford tercih etmedi. Chery vazgeçti. Saıc Motor, Skywell, Great Wall ‘da yatırım kararlarını askıya aldığını bildirdi.

Neden? Kötü ekonomiden…

Türkiye artık ucuz bir ülke değil… Değerli tutulan Türk Lirası sayesinde hemen hemen her şeyin fiyatı Avrupa ile aynı seviyede… Türk halkının geliri hariç…

Sadece ihracata mı çalışacak? Ülkede o arabayı kaç kişiye satacak?

Sorun sanayiciye… Kaynakçı ustası çalıştırabiliyorlar mı, 40-50 bin liradan aşağı bir ücretle… Kaynak yapacak usta mı kaldı ülkede?

Meslek liseleri imam hatiplere çevrildi önce… Sonrasını zaten biliyoruz. Mavi yakalılar kapanın elinde… Bırak el alemin gelmesini tekstilciler neden kaçıyor Mısır’a, Fas’a, Cezayir’e?

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