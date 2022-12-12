Murat Muratoğlu: Ekonomi için zaten yaktık gemileri

Hele mevcut iktidar seçilirse ekonominin nesini değiştireceksin? Saçmalamalarını dinleyip eğleneceksin. Keyfini çıkartıp hallerine güleceksin. Seçimle ülke belirsizlikten kurtulacak ve ekonomi çok iyi olacak! Ha ha, ben ikna oldum valla… Kazanır mı? Bilemem… Her şey daha kötüye gitti. Millet yollarda kendini yaktı, intihar sayısı katladı, haber bile olmadı! İşin güzel tarafı bu seçimde kaybetme ihtimali yok! Erdoğan kazanırsa hiçbir şey değişmeyecek, kriz katlanarak büyüyecek oy verenlerin ağlamalarını duymak beni çok eğlendirecek. Saatli bomba ekonomi, başkasının elinde patlarsa yazık değil mi? Erdoğan kaybetti mi? Ekonomi için zaten yaktık gemileri… Dönüş yok artık geri… Lakin demokrasi için halen çok geç değil! Daha fakir ama umut dolu bir gelecek bekliyor bizi…

Murat Muratoğlu’nun yazısı