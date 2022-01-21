Diken

Yaramazlara biraz batar!

Murat Muratoğlu: Ekonomi ‘aile pide ve kebap salonu’ mantığıyla yönetilince ne bekliyorsunuz ki?

Merkez Bankası faiz kararının bir anlamı var mı? Değiştirmedi… Zira bankaları yüzde 14 ile fonlamaya devam edip sonra bankalardan yüzde 25 ile borç istiyorlar. Ekonomi “aile pide ve kebap salonu” mantığıyla yönetilince ne bekliyorsunuz ki?

İşler gerçekten fena… Kamu bankalarında para bitti. Sermaye eklemek gerekiyor belli ki… Parayı yandaş müteahhide aktarıp, yandaş şirketleri kurtarma peşine düşünce nakde sıkışmışlar… Özel banka olsalar nefes alamazlardı. Bereket arkalarında devlet var. Bas paraları, ekle kamu bankalarının sermayesine, yolla eşe, dosta, enişteye…


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