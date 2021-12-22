Murat Muratoğlu: Dolar 18’e bilinçli çıkarıldı; plan uzun süredir vardı

Tam ülke ekonomisi taklaya gelmişti bari öyle bir yöntem bulalım ki faiz artırmadan yüksek faiz verelim denildi. Yeni bir formül geliştirildi. ‘Opsiyonlu mevduat’ olmalıydı adı… İşin açıkçası dolar bilinçli olarak 18 liralara çıkartıldı. Nitekim bu plan uzun süredir vardı. Şok etkisi yaratmak istediler. Çok kişinin canını yakıp başarılı oldular. Nereye kadar?

Uzun sürer mi bu saadet? Merkez Bankası tek yönlü bilete sahip. Faizleri artırmak gibi bir opsiyonu olmadığında etkisi sivrisineğin ısırığı gibi… Bu karar kısa vadeli… Birkaç aya geçince etkisi bakalım şapkada tavşan kalmış mı bir tanesi… Aynı zamanda ülke ekonomisi için çok riskli…

Özel şirket yönetseler çoktan batırmışlardı. Ülke olunca işler değişiyor. Kötü yönetim bize fakirleşme, enflasyon, yüksek faiz, değersiz para, işsizlik olarak geri dönüyor. Her ne kadar Merkez Bankası faizim yüzde 14 dese de beş yıllık borçlanma faizi yüzde 24’te… Halbuki o faiz hiç kullanılmıyor… Tek dertleri algı yönetimi… Ekonomi takladaymış, iş ciddiye binmiş hiç umurlarında değil…

Murat Muratoğlu’nun yazısı