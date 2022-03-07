Murat Muratoğlu: Devleti, Hazine’yi kendi mülkleri falan sanmaya başladılar

İşin enteresan tarafı özgüvenle yapılan açıklamaların saçmalığı… Artan fiyatlarla ilgili Avrupa’yı örnek gösterip “fedakarlık yaparak vatandaşa en az şekilde yansıtıyoruz” diye konuşmaları… Ciddi ciddi devleti, Hazine’yi kendi mülkleri falan sanmaya başladılar. Resmen halka acıyıp zam yapmadıkları algısını yaymaya çalışıyorlar.
Sahi nasıl fedakarlık yapıyorlar? Ceplerinden mi, ödüyorlar? Anlatsalar da bilsek… Normalde biz bu parayı kendimize harcayacaktık ama zamlar daha fazla can yakmasın diye fedakarlık yaptık mı demek istiyorlar?