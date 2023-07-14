Murat Muratoğlu: Beklenti 20-25 milyar dolar Arap parası

Her şey tutarsız, bulanık, sisli olarak açıklanınca hesap yapmak mümkün olmuyor. Bu durumda sadece tek adamların karar verdiği Araplardan gelir para… O da olmaz bedava…

Denilen o ki, bir pazarlık yaptılar. O para istenilen seviyeden ülkeye girmesi için kuru yukarı çıkardılar. Peki 26 lira onları kesecek mi? Nitekim Suudi Arabistan Finans Bakanı Muhammed Al Jadaan tarafından yapılan açıklamada Türkiye, Pakistan, Mısır gibi “savunmasız” ülkeleri desteklemeye devam edeceklerini söylemişti. Bizim para işi o kapsama girdi mi?

Aslında bu açıklama dışarıdan bakınca nasıl göründüğümüzün basit ifadesi… Üç kuruş para verip rezil ediyorlar el aleme… Yönetim zafiyeti nedeniyle utanıyoruz ülkece… Ağırlarına da gitmiyor. Galiba Türkiye hak ediyor! Beklenti 20-25 milyar dolar yollanacağı yönünde… Babamızın hayrına olmadığına göre karşılığında neler verilecek kendilerine? Bugün para verirler daha fazlasına ihtiyacın olunca emir verirler. Gidip de adamlara kızmanın fazla bir anlamı da yok. Ekonomiyi bu hale getiren kimler?

Murat Muratoğlu’nun yazısı