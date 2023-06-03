Murat Muratoğlu: Ateist bir ekonomiye mi sahip olacağız?

En büyük merakım, yeni ekonomi yönetimi faiz artırırsa Erdoğan’ın faiz düşürürken referans verdiği naslar ne olacak? Ateist bir ekonomiye mi sahip olacağız? Yok naslar orada duracak ve faiz yükseltilmeyecekse neden ihtiyaç var yeni ekonomi yönetimine ve modeline?
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