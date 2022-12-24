Murat Muratoğlu: Artık nerelere dağıtıyorlarsa para yetmiyor kamu bankalarına

Artık nerelere dağıtıyorlarsa para yetmiyor kamu bankalarına… Son üç yılda dördüncü kez sermaye artırımı yapılması için düğmeye basıldı. Yandaş bu işe bayıldı. Parayı müteahhitte aktarıp, yandaşı şirketleri kurtarma peşine düşünce nakde sıkışmışlar yine belli ki… Alt tarafı banka başına 35 milyar lira talepleri… Sahi kaynak neresi? Hazine ise parası bizden topladıkları vergi… Ya da özel bankalardan yüzde 8.5 faizli tahvil alacaksınız dayatmasıyla para topla, kamu bankalarının sermayesine yolla… Sermaye bulunmazsa seçim nedeniyle açıklanan kredi paketleri ne olacak? Para kalmadı. Özel banka olsalar nefes aldırmazlardı. Bereket arkalarında devlet var. Eşe, dosta, enişteye, partiliye mahcup mu olsunlar?

Murat Muratoğlu’nun yazısı