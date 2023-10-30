Murat Muratoğlu: Anlaşılacağı üzere sistemden çıkan yine döviz aldı!

Kur Korumalı Mevduat için ekonomi ile hobi olarak uğraşan biri bile “yapmayın, etmeyin, örnekleri var, ülkeyi mahvetmeyin” deyip durdu. Dinlemedi ekonomi cahilleri… Ülkenin kaynakları eridi gitti. Milyarlarca liralık hasardan sonra şimdi kurtulunmaya çalışılıyor. Kur Korumalı Mevduat son üç haftadır geriliyor. Faiz artınca çözülme yaşanmasını hedefleyen ekonomi yönetiminin bu beklentisine karşın, bankalardaki döviz mevduatı yükseliyor. Nitekim Kur Korumalı Mevduat’ta meblağ bir haftada 85.5 milyar lira azalırken, aynı hafta yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 2.2 milyar dolar arttı! Anlaşılacağı üzere sistemden çıkan yine döviz aldı!

Murat Muratoğlu’nun yazısı