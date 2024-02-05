Murat Muratoğlu: 5 yılda 5’inci Merkez Bankası başkanı

Küresel finans kurumları öncelikle Şimşek-Erkan ikilisinin görevde kalıp-kalamayacağından, rasyonel politikaların Erdoğan’ın kararıyla bir gecede tersyüz edilip-edilmeyeceğine güvenmedikleri için beklemeyi tercih etti. Biri şimdiden gitti. Sistemde ve politikalarda bir değişiklik olmadığından çok da sorun edilmez ama, ya olursa? Bu sorunun cevabı beklenecek uzun süre daha… Nitekim 2019-2024 arasında, “söz dinlemiyor, faiz artırıyor” denilerek görevden alınan Murat Çetinkaya ile başlayan süreçte, 5 yılda 5’inci Merkez Bankası Başkanı atandı. Yasaya göre 5 yıllığına atanan ancak ortalama 8 ay-1.5 yıl arasında değişen başkanlarının sonuncusu oldu bu… Sebebi ne olursa olsun kolay değil yabancı yatırımcıya anlatmak durumu…
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