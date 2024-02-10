Murat Belge: Tayyip Erdoğan’ın anladığı ‘İslami demokrasi’ budur

Tayyip Erdoğan bildiğimiz birilerinin hapiste kalmasını istiyor; Anayasa Mahkemesi de bu insanların hapiste tutulmasının anayasaya aykırı olduğunu söyledi.

Ey, ne yapacağız şimdi? Tayyip Erdoğan’a göre, seçim yapılmış, halkımız Tayyip Erdoğan’ı “cumhurbaşkanımız” olarak seçmiştir. Ona göre “seçim”in gerçek anlamı budur: belirli bir kayıt kuyut çerçevesinde yetkilendirmek demek değil. Her türlü kayıt kuyutun üstünde yetki kullanmak üzere seçmişlerdir. Bu seçilmiş kişinin iradesini durdurabilecek hiçbir irade olamaz.

Tayyip Erdoğan’ın anladığı “demokrasi”, yani “İslami demokrasi” budur.

Beğenmezseniz beğenmezsiniz; halkımız beğeniyor -en azından şimdiye kadar fikrini böyle gösterdi.

Murat Belge’nin yazısı