Murat Ağırel: Ziraat Bankası’nda yaşananlar

Banka Kredi Komitesi Gebze/İstanbul Kurumsal Şubesi, bir firma lehine 13 milyon Avro kredi limiti tahsis edilmiş ve kullandırılmış. Muhtelif Yönetim Kurulu kararlarıyla limitler artırılmış ve firmanın 3 Ekim 2019 tarihi itibarıyla riski 52.3 milyon Avro+33.2 milyon TL düzeyine ulaşmış.

Kredinin geri ödemelerinde yaşanan sorunlar neticesinde 10 Ekim 2019 tarih ve (25/23 sayılı) Yönetim Kurulu Kararı ile varlık borç takası yapılması, firma hisselerinin devir alınarak iştirak edilmesi, ilave kredi kullandırılması, kalan borcun yapılandırılması ve gecikme faizlerinin silinmesi kararlaştırılmış.

Sonuç olarak 523 bin Avro ve 561 bin TL faiz silinmiş! Sadece iki örnek verdim. Resmi raporlarda inanın yüzlercesi var. Yüz milyonlarca dolar bu şekilde kredi olarak verilmiş ve tahsil edilememiş.

Kamu bankaları bizim paramızı yönetiyorlar. Ancak raporlara yansıyan ve okuduğum bölümlerde karşılaştığımız durum şu bildiğiniz sizin benim paramı uçurmuşlar. Uğranılan veya uğratılan zarar karşılığında da kimse hesap vermemiş görünüyor.

Murat Ağırel’in yazısı