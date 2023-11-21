Murat Ağırel: Tuzlaspor’u araştırırken Galatasaray kongre üyesini buldum

Biliyorsunuz bir süredir Tuzlaspor’un transferlerini inceliyorum. Hangi takımdan futbolcu alınmış, hangi takıma futbolcu gönderilmiş diye incelerken Tuzlaspor’un şampiyon kadrosunun neredeyse tamamının Eyüp spora transfer edildiğini gördüm. Eyüpspor’u incelerken tanıdık bir isme denk geldim.

Adı: Murat Özkaya

Galatasaray Kongre Üyesi ve Eyüpspor Başkanı.

Anlatayım…

Murat Özkaya, uzun yıllar boyunca da otomotiv sektöründe faaliyet göstermiş bir iş insanı.

Günlük oto kiralama yapan Central Oto 2001 yılında Efrayim Kebudi ailesinin kurduğu Escar’a bağlıydı. 2018 Nisan’da MTL Oto’ya (Metal oto) satıldı. Metal Oto’nun sahibi Murat Özkaya. 2019 yılında ise Central Oto’nun yüzde 99’unu Ziraat Bankası satın aldı. Central Oto’nun yüzde 1’i Murat Özkaya’nın kalmıştı.

Murat Ağırel’in yazısı