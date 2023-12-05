Canlı yayınlar açılıyor, üst sıralarda yer alabilmek için her saat başı yayın açılıyor bir de. Hediye kazanmak, jeton kazanmak için kalça sallamak, müzik eşliğinde dans etmek, erotik konuşmalar, mafyavari kavgalar ilk sıralarda yer alıyor.

Parasını aklamak isteyen iş insanı görünümündeki kişiler ise popüler olan bu karakterlere canlı yayınlarında hediye adı altında para gönderiyor.

Yüz milyonlarca Türk Lirası’ndan bahsediyoruz. Sıradan bir yurttaş olan kullanıcıların kısa süre içerisinde nasıl zenginleştiğini görebilirsiniz. Çocuk yaştaki kişilerin ve hiçbir niteliği olmayan kişilerin bir anda lüks evler ve lüks arabaları sadece yayınlar yolu ile kazandığı paralar ile aldığını göreceksiniz.

Aslında dipsiz bir kuyu bu..

Murat Ağırel’in yazısı