Murat Ağırel: Kız Kulesi’nde restorasyon yine yandaşa gitmiş

Kız Kulesi restorasyon alanına girdiğimde ise gerçekten kulenin yıllar içerisinde nasıl tahribata uğradığını gözlerimle gördüm. Yapının beden duvarlarına gergiler monte edilmiş. Kuleye yaklaşık 9 ton yük bindirmiş ve paslanarak duvarlara zarar vermiş.

90’lı yıllarda kale avlusu bölümüne çelik çatı eklenmiş. Bir de bu yetmemiş restoran için asma kat ilave etmişler. Hem avludaki çelik çatı hem de asma kat sökülmüş. Çimento bazlı derz imalatları kulenin duvarlarından sökülmüş ve II. Mahmut dönemindeki taş ve kiremitler ortaya çıkarılmış. Yine geçmiş dönemlerde kapatılan siperlikler ortaya çıkarılmış ve mazgallar temizlenmiş.

Aldığım bilgiye göre orada kullanılan toplar yerine tekrar konulacak…

Restorasyon işini IRIS Yapı adlı firma yapıyor. Restorasyon bedeli ise 13 milyon 292 bin TL. Bu firma AKP Üsküdar İlçe de görevli Muhammet Emin Sarıoğlu ve Fatih Sarıoğlu’nun şirketi. Şirketin 2 yılda almış olduğu ihaleler restorasyon üzerine ve ortak iş girişimleri dahil aldığı ihaleler toplamı 40 milyon TL.

Restorasyon yine yandaşa gitmiş. Ama sahada çalışan isimler alanında uzman, yetkin isimler. Belli ki AKP’li de olsa şirket işi şansa bırakmamış.

Murat Ağırel’in yazısı