Murat Ağırel: Kapatılması gereken madenin yine doğayı katletmesini mi bekleyeceğiz

Fırat’ın suyuna siyanür boşaltan Erzincan İliç’teki Çöpler altın madeni daha önceki gün cezasını ödeyip hiçbir şey olmamış gibi faaliyetine yeniden başladı.

Kapatılması gereken madenin yine doğayı katletmesini mi bekleyeceğiz. Güzel ülkenin hem üstünü hem altını yağmalıyorlar farkında bile değiliz. Farkındaysak da artık çok geç olmaya başladı.

Müsilaj basan denizler, siyanür akan sular, verimsizleşen topraklarımız, zehirlenen nehirlerimiz, kesilen ineklerimiz, zehirli tavuklarımız, dövülen kadınlarımız, istismar edilen çocuklarımız, beton doldurulan şehirler, eğitimsizleşen bir toplum…

Yine söylüyorum orman deyip geçmeyin, yok oluyoruz.

Murat Ağırel’in yazısı