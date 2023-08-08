Murat Ağırel: İkiyüzlü hizmet belediyeciliği

AKP’li Altındağ Belediyesi ise Aralık 2019’da geçirdiği tek bir karar ile belediye bütçesinin yüzde 10’u kadar borçlanma yetkisini aldı. Her yıl meclis yetkisi almadan kredi çekmeye devam ediyor.

Sonuç olarak şuraya geleceğim… Hani Erdoğan’ın dilinden düşmeyen o hizmet belediyeciliği işte böyle yapılıyor. Ama AKP’ninki biraz ikiyüzlü hizmet belediyeciliği oluyor. Çünkü büyükşehir belediyelerini engelleyerek esas olarak millete hizmet götürülmesini engelliyorlar.

Adeta milyonlarca insanın demokratik iradesine saygısızlık ediyorlar.

Tabii bakmayın siz böyle dediğime. Demokrasi, millet iradesi, hizmet aşkı… Bütün mesele bu belediyelerin açtığı milyarlarca liralık ihaleler. Bunları yandaşlarının alamamasının kızgınlığı var. Tarikatlara, dostları olan işadamlarına parsel parsel dağıtamamanın öfkesi var.

Bu belediyeler yüzünden, 1 liralık malı 100 liraya kamuya satamıyorlar. Bu belediyeler yüzünden oğulları, yeğenleri, akrabaları lüks ciplere binemiyor.

Diyorum işte ikiyüzlü hizmet belediyeciliği bunlarınki…

Murat Ağırel’in yazısı