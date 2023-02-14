Murat Ağırel: Hepsini tek tek isim isim yazacağım

Trajikomik gelecek ama çok ciddi bir problem 8. gün olmasına rağmen çözülemedi. Tuvalet sorunu, arkadaşlar tuvalet yok.

Hatay’da bazı yetkililer ile konuştum. Asker Suriye’den hızlı şekilde, depremden hemen üç saat sonra bölgeye gelmiş ve pozisyon almış. Bölgeye ilk gelen ekip Maltepe Belediyesi Arama Kurtarma ekibi. Askerler bu ekip ve bağımsız gelen 5-6 ekip ile birlikte hemen müdahale etmeye başlamış. Ancak elde bulunan imkân ve sayılar yetersiz. Bunu yetkililer de ifade etti.

Diğer birliklerin karlı yol ve çöken yollar nedeniyle intikal edemediğini de bildirdiler.

Şimdi çöken yollar, binalar ve kullanılamayan havalimanını kimler kaça yapmış? İhmaller nelerdir?

Hepsini tek tek isim isim yazacağım.

Son bir görevimiz varsa o da bu insanları ifşa etmektir.

Murat Ağırel’in yazısı