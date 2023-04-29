Murat Ağırel: Erdoğan’ın şifresi çözüldü

“Açtık” denilen bazı projelerin de açılıştan sonra hizmete girmediği anlaşıldı.

(…)Erdoğan bunu hep yapıyor.

Aralık 2019’da da “Enflasyonu tek haneye düşüreceğiz” dedi. Enflasyon patlayınca, Aralık 2022’de “Önümüzdeki şubattan itibaren daha makul ve kontrolü kolay bir yere gelecek” dedi.

Geçen hafta ise “Enflasyon meselesini de bu yıl sonuna kadar kontrol altına almış, önümüzdeki yıl tamamen çözmüş olacağız” dedi.

Şunu anlatmak istiyorum… Erdoğan’ın şifresi artık çözüldü. Bu sözler artık vatandaşı tatmin etmiyor. Yıllardır, yatırımlar durma noktasına geldi, enflasyon patladı, sürekli “yapacağız”, “edeceğiz” sözlerinin bir karşılığı kalmadı.

Siyasette patinaj başladıysa yenilenme şart haline gelir.

Murat Ağırel’in yazısı