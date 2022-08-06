Murat Ağırel: Bir gazeteci MHP’li yöneticiler tarafından tehdit edilmiş

Hasan Tolga Balcılar kendisini tehdit eden isimleri tek tek savcılığa bildirmiş.

Yani bir gazeteci, halkın haber alma hakkını gözettiği, halkın parasının nereye nasıl harcandığını haber yaptığı için Balcılar’ın iddiasına göre o ilin Belediye başkanı, Belediye görevlisi, Emniyet Müdürü, ihaleyi alan firmanın yetkilileri, MHP’li yöneticiler tarafından tehdit edilmiş.

Suç duyurularında bunlar yazıyor.

Adalet Bakanı ve İçişleri Bakanı isteseler konuyu dakikalar içerisinde ortaya çıkarır.

Sorun şu: İsterler mi?

Merak ediyorum intikam mı alınıyor?

Murat Ağırel’in yazısı