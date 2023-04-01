‘Mükemmel Çift’ için aranan oyuncular bulundu

Netflix’in mini dizi projesi ‘Mükemmel Çift’ için anlaşma imzalanan oyuncular arasında Nicole Kidman ve Liev Schreiber da var.

(Soldan sağa) Nicole Kidman, Liev Schreiber, Dakota Fanning, Eve Hewson

Güzel kadınlar, yakışıklı erkekler, cinayet, gizem, ilişkiler, mükemmel gibi görünen kırık hayatlar… Çekimleri önümüzdeki hafta başlayacak ‘The Perfect Couple‘da (Mükemmel Çift) bir diziden bekleyebileceğiniz her şey var.

Elin Hilderbrand’ın aynı adlı çok satan romanından uyarlanan yapımın sadece oyuncuları eksikti, şimdi onlar da var.

Variety’nin haberine göre yapımcılar; Nicole Kidman, Liev Schreiber, Dakota Fanning, Eve Hewson, Billy Howle, Meghann Fahy, Ishaan Khattar, Jack Reynor, Sam Nivola, Mia Isac, Donna Lynne Champlin ve Isabelle Adjani’yle anlaşma yapıp ana kadroyu oluşturdu.

Konuya romandan aşinayız.

Amelia Sacks (Eve Hewson), Nantucket’taki en zengin ailelerden birinin oğluyla evlenmek üzere. Müstakbel kayınvalidesi, ünlü romancı Greer Garrison Winbury (Nicole Kidman), görkemli bir düğün için hiçbir masraftan kaçınmıyor. Ancak tam düğün gününde sahilde bir ceset bulunuyor ve bütün davetliler şüpheli durumda kalıyor.

Damat ‘Benji Winbury’yi Billy Howle, babası ‘Tag Winbury’yi Liev Schreiber, ailenin kızı ‘Abby Winbury’i ise Dakota Fanning oynayacak.