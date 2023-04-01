Diken

Yaramazlara biraz batar!

‘Mükemmel Çift’ için aranan oyuncular bulundu

Netflix’in mini dizi projesi ‘Mükemmel Çift’ için anlaşma imzalanan oyuncular arasında Nicole Kidman ve Liev Schreiber da var.

(Soldan sağa) Nicole Kidman, Liev Schreiber, Dakota Fanning, Eve Hewson

Güzel kadınlar, yakışıklı erkekler, cinayet, gizem, ilişkiler, mükemmel gibi görünen kırık hayatlar… Çekimleri önümüzdeki hafta başlayacak ‘The Perfect Couple‘da (Mükemmel Çift) bir diziden bekleyebileceğiniz her şey var.


Elin Hilderbrand’ın aynı adlı çok satan romanından uyarlanan yapımın sadece oyuncuları eksikti, şimdi onlar da var.

Variety’nin haberine göre yapımcılar; Nicole Kidman, Liev Schreiber, Dakota Fanning, Eve Hewson, Billy Howle, Meghann Fahy, Ishaan Khattar, Jack Reynor, Sam Nivola, Mia Isac, Donna Lynne Champlin ve Isabelle Adjani’yle anlaşma yapıp ana kadroyu oluşturdu.

Konuya romandan aşinayız.

Amelia Sacks (Eve Hewson), Nantucket’taki en zengin ailelerden birinin oğluyla evlenmek üzere. Müstakbel kayınvalidesi, ünlü romancı Greer Garrison Winbury (Nicole Kidman), görkemli bir düğün için hiçbir masraftan kaçınmıyor. Ancak tam düğün gününde sahilde bir ceset bulunuyor ve bütün davetliler şüpheli durumda kalıyor.

Damat ‘Benji Winbury’yi Billy Howle, babası ‘Tag Winbury’yi Liev Schreiber, ailenin kızı ‘Abby Winbury’i ise Dakota Fanning oynayacak.

SON HABERLER

Erdoğan ile Akşener arasında çay atışması: Rezene çayı iç

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in “Gerginsin, papatya çayı iç” ifadelerine yanıt verdi: “Biz papatya çayının ne zaman içileceğini de biliriz ama sana da rezeneyi tavsiye ederiz. Onun için, kiminle uğraşacağını çok iyi bilmen lazım.”

104 yaşındaki doktor Kahyaoğlu 53 sağlık bakanı gördü 

İstanbul Tıp Fakültesi 1943 mezunu, 104 yaşındaki hekim Dr. Hasan Sabahattin Kahyaoğlu üyesi olduğu İstanbul Tabip Odası’ndan 80’inci Yıl Hizmet Plaketi aldı. 81 yaşına kadar aktif hekimlik yapan Kahyaoğlu, “Hekimlik çok şerefli bir meslek” dedi. Kahyaoğlu, hekimliğe başladığı 1944’ten bu yana tam 53 sağlık bakanı gördü.

Akşam Postası / 1 Nisan 2023

Bugün neler oldu, Türkiye neyi konuştu? Güne damga vuran gelişmeleri, her akşam saat 6’da Diken’in özel içerikleriyle birlikte başlık başlık öğrenin.