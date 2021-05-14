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Yaramazlara biraz batar!

‘Mühürlü’ kıraathanede kumar oynayan altı kişiye toplam 24 bin lira ceza

İstanbul’un Şişli ilçesindeki bir işyerinde ‘mühürlü’ kıraathanede kumar oynayan altı kişiye idari para cezası uygulandı.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ergenekon Mahallesi Halaskargazi Caddesi’nde Covid-19 tedbirleri kapsamında kapalı bulunması gereken, daha önce mühürlenen bir kıraathanenin açık olduğu ve kumar oynatıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

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Söz konusu adrese düzenlenen operasyonda, kıraathanenin çatısına saklandığı belirlenen, aralarında işyeri sahibi Ö.Y.’nin de bulunduğu altı kişiye salgınla mücadele önlemlerini ihlal ve kumar oynamaktan toplam 24 bin 10 lira idari para cezası verildi.

Çok sayıda oyun kartı ve pulu ile masalar üzerindeki bir miktar paraya el konuldu. İşyeri zabıta ekiplerince yeniden mühürlendi.

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