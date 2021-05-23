Diken

Yaramazlara biraz batar!

Muharrem Sarıkaya: Yerli aşıya gönüllü bulmak için anlaşma yapılmasını önerenler var

Nasıl ki Sinovac ve Biontech Türkiye’de Faz-3 çalışmasını yaptıysa benzer şekilde Erciyes aşısı için de farklı ülkelerin bulunması aşının gücünün artmasına yardımcı oluyor.

Bu amaçla Sağlık Bakanlığı farklı ülkelerle temasa başlamış.

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Aktardıklarına göre Macaristan, Libya, Polonya, Pakistan, Azerbaycan, Arnavutluk, Ukrayna’dan olumlu dönüşler alınmış; buna bazı Orta Avrupa ve Baltık ülkelerinin de eklenmesinin söz konusu olabileceği belirtildi. (…)

Bu denli aşı bolluğunun olduğu bir toplumda bu durumda yerli aşıya denek olacak sayıda kişinin kalması pek olası gözükmüyor.

Başka ülkelerde aşılarını deneme olanakları var, ancak aşı eğer Türkiye’de en azından destek olarak kullanılacaksa Türk insanının immün sistemine etkisinin de görülmesi gerekiyor.

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Bu denli yaygın nüfusa yapılan aşı uygulamasının yerli aşıya gönüllü olacak denek insanı bulmakta zorlanacağı aşikar.

Bunu aşmak için bugünden bazı kişilerle gönüllük anlaşmasının yapılmasını önerenler dahi var…

Muharrem Sarıkaya’nın yazısı

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