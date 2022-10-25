’15 Temmuz Allah’ın ikramıydı’ sözü gündem olan Nebati’ye muhalefetten tepki

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin 2016’da bir organizasyonda “Allah 15 Temmuz’u bize bir ikram olarak verdi” demesine ilişkin bir videonun sosyal medyada dolaşıma girmesi üzerine muhalefetten tepki geldi.

Görsel: Twitter

Videoya göre dönemin AKP İstanbul milletvekili Nebati, İstanbul Aydın Üniversitesi’nin 7 Aralık 2016’da katıldığı programında 15 Temmuz 2016 darbe girişimine ilişkin şunları diyor: “Allah bize 15 Temmuz’u bir ikram olarak verdi diyorum ben. Hem kendimizi bildik, hem kendimizi tanıdık, hem bu ülkenin karşılaşabileceği her türlü ihanetin nasıl giderileceğine ilişkin olarak büyük bir tecrübe edinmiş olduk. 246 şehidimize ve 2 bin üzerinde gazimize rağmen büyük bir ikram olarak düşünüyorum ben.”

Bu sözlere Twitter’dan tepki gösteren CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, şunları yazdı: “Nebati: 15 Temmuz, Allah’ın bize bir ikramıydı Darbe girişiminden en çok faydalanan, tek adam sistemini dayatan, zenginliğine zenginlik katan bir tek siz oldunuz. Size elbette ‘ikram’ gibi gelir. Peki ya şehit olanlar, haksız ihraç edilenler, hayatı kararan milyonlar..”

Nebati: 15 Temmuz, Allah'ın bize bir ikramıydı



Darbe girişiminden en çok faydalanan, tek adam sistemini dayatan, zenginliğine zenginlik katan bir tek siz oldunuz. Size elbette "ikram" gibi gelir.



Peki ya şehit olanlar, haksız ihraç edilenler, hayatı kararan milyonlar.. pic.twitter.com/bZXNNXvlku — Veli Ağbaba (@veliagbaba) October 25, 2022

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem’se şunları dedi: “Bakan Nebati ‘246 şehidimize, 2 binin üzerinde gazimize rağmen 15 Temmuz bize Allah’ın bir ikramıydı’ demiş! Siz bunu bir de şehit ailelerinin yüzüne söyleyin bakalım nasıl bir kopuşun içinde bulacaksınız kendinizi! Ağızınızdan çıkanı, kulağınız duysun!”