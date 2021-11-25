Muhalefet, TL’deki tarihi değer kaybının ardından bir araya geldi

Muhalefet partilerine mensup milletvekilleri, enflasyondaki rekor artışlar ve Türk Lirası’nın hızlı değer kaybının ardından bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın düşük faiz ısrarı ve Merkez Bankası’nın (MB) yüzde 30’a koşan enflasyona rağmen son üç ayda 400 baz puan faiz indirmesi sonucu Türk Lirası’nda (TL) tarihi değer kayıpları yaşanıyor.

TBMM’deki toplantıya CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, Demokrat Parti Ekonomik İşler Başkanı Bülent Şahinalp ile Gelecek Partisi Ekonomi Politikaları Başkanı Kerim Rota katıldı.

Muhalefetin ekonomi kurmayları bu toplantılarla ekonomideki sorunları başlıklar altında toplayıp çözüm önerileriyle halkın karşısına çıkmayı amaçlıyor.

Merkez Bankası’nın faiz kararı öncesi bir araya gelen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti lideri Meral Akşener, parlamenter sistem çalışmaları için kurulan masanın ekonomi için de kurulmasını kararlaştırmıştı.