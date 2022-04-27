Muğla’da girdikleri kuyuda metan gazından zehirlenen dört kişi öldü

Muğla’da girdikleri kuyuda metan gazından etkilenen dört kişi öldü.

Fotoğraf: AA

Menteşe ilçesinde yaşayan 43 yaşındaki Kenan Can, kalıp malzemesi çıkarmak için evinin yanındaki büyükbaş hayvan çiftliğinin gider kuyusuna indi.

AA’nın haberine göre Can’ın metan gazından baygınlık geçirmesi üzerine kuyuya Taner Karaçin (30), İlkay Altındal (58) ve Tuncay Altındal da (54) girdi.

Diğer üç kişinin de baygınlık geçirdiğini gören yakınları, itfaiye, sağlık ve jandarma ekiplerine haber verdi. Bölgeye gelen ekipler dört kişiyi bulundukları yerden çıkardı.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan dört kişi, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı.