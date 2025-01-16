Müdür yardımcısını bıçaklayan öğrenci tutuklandı

İstanbul’un Büyükçekmece ilçesinde öğrenim gördüğü lisenin müdür yardımcısını boğazından bıçaklayan öğrenci tutuklandı.

Fotoğraflar: AA

Kumburgaz Mahallesi’ndeki bir lisede müdür yardımcısı olarak görev yapan S.Ç. (44) isimli kadın öğretmeni bıçaklayan okulun öğrencilerinden B.Y.E’nin (16) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheli, savcılıktaki sorgunun ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Zanlı, oynadığı oyun nedeniyle çantasında bıçak, keser ve cop olduğunu, bunların koleksiyonunu yaptığını, arkadaşlarına göstermek için de yanında taşıdığını fakat onların kendisiyle dalga geçtiğini söylemiş.

Sonra, devamsızlığını konuşmak için müdür yardımcısının yanına gittiğini anlatan şüphelinin beyanı şöyle:

“Ben sinir hastasıyım. Bu konuda aldığım raporu sordum ve müdür yardımcısı bununla ilgili bir şey yapılıp yapılamayacağına bakarken sinir patlaması yaşadım ve yanımda bulunan bıçağı müdür yardımcısına sapladım.

Müdür yardımcısı eliyle bıçağı tutarken kayarak boynuna saplandı. Müdür yardımcısı beni sinirlendirecek bir girişim de yapmadı.”

Ne olmuştu?

Lisede müdür yardımcısı olarak görev yapan S.Ç. isimli kadın öğretmen, okulun öğrencilerinden B.Y.E’nin bıçaklı saldırısına uğramıştı.

B.Y.E’nin devamsızlıklarının silinmesi için müdür yardımcısının odasına gittiği, olumsuz yanıt alınca da bıçakla kadın öğretmene saldırdığı belirlenmişti.

Boğazından yaralanan S.Ç.’ye kaldırıldığı hastanede dikiş atılmış ve hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirilmişti.