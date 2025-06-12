MSB: Teslim olan terörist sayısında artış var

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) açıklamasında “Teslim olan terörist sayısında artış var” dendi.

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PKK, 12 Mayıs’ta fesih kararı aldığını duyurmuştu.

MSB, haftalık düzenlediği basın toplantısında şu açıklamaları yaptı:

“Terör örgütü YPG/SDG’nin Suriye yeni yönetimiyle entegrasyon sürecinin suistimal edilmesine asla göz yumulmayacağını hatırlatıyor, Türkiye’nin terörle mücadeleye yönelik kararlılığında hiçbir azalma olmadığını bir kez daha vurguluyoruz.

Terör örgütünün fesih kararı sonrası sahadaki gelişmeler, tüm kurumlarla koordinasyon içerisinde yakinen takip ediliyor ve tüm tedbirler alınıyor. Teslim olan terörist sayısında artış var. Bizim de arama-tarama, mağara temizlik faaliyetlerimiz devam ediyor.”