MSB: Pençe-Yıldırım Operasyonu bölgesinde bir asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Yıldırım Operasyonu bölgesinde, PKK’lılar tarafından döşenen el yapımı patlayıcının (EYP) patlaması sonucu piyade uzman çavuş Harun Çalışkan’ın hayatını kaybettiğini duyurdu.

Çalışkan için Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı’nda tören düzenlendi. (Fotoğraf: AA)

Bakanlığın açıklamasında şu ifadeye yer verildi: “Pençe Yıldırım Operasyon bölgesinde, 28 Ekim 2021 tarihinde teröristlerce döşenen EYP’nin patlaması sonucu bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz.”