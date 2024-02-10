Motosiklet ehliyetinde yeni dönem

B sınıfı ehliyete sahip olanlar, belirli koşullar dahilinde 125 cc’ye kadar olan motosikletleri kullanılabilecek.

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İçişleri Bakanlığı Karayolları Trafik Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı.

Buna göre B sınıfı sürücü belgesi olanlar, talepleri halinde A1 sınıfı sürücü belgesi gerektiren, motor hacmi 125 cc’ye kadar olan motosikletleri kullanabilecek.

Yönetmeliğe göre deneyim bakımından en az iki yıl B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak, gereken sağlık şartlarını taşımak ve belirlenen direksiyon eğitimini tamamlayarak uygulama sınavında başarılı olunması gerekiyor.

Yapılan düzenleme yalnızca şahsi kullanım için geçerli olacak, ticari faaliyette kullanılan motosikletler bu uygulamanın haricinde tutulacak.