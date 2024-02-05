‘Mossad’a para karşılığı bilgi sağlamak’tan gözaltına alınan yedi şüpheli tutuklandı

Edindikleri bilgileri özel dedektifler aracılığıyla İsrail istihbarat servisi Mossad’a sattıkları gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheliden 7’si tutuklandı.

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AA’nın haberine göre İstanbul Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan yedi kişi ile cezaevinden getirilen iki şüphelinin İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler daha sonra Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi.

Burada savcıya ifade veren dokuz şüpheliden yedisi tutuklama, iki şüpheliyse adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlikte işlemleri tamamlanan şüphelilerin yedisi tutuklandı, ikisi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.