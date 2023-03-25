‘Moore Yasası’nın babası, teknoloji vizyoneri Gordon Moore hayatını kaybetti

Bilgisayar teknolojileriyle ilgili öngörüsü ‘Moore Yasası’ olarak anılan, teknoloji devi Intel’in kurucularından Gordon Moore 94 yaşında hayatını kaybetti.

Gordon Moore 94 yaşındaydı

Mühendis iş insanı Gordon Moore’un ölümünü, Robert Noyce ile birlikte 1968’de kurduğu Intel duyurdu. Dünyanın en büyük yarı iletken çip şirketi Intel, Twitter hesabından “Bugün bir vizyoneri kaybettik. Gordon Moore, her şey için teşekkürler” dedi.

Today, we lost a visionary.



Gordon Moore, thank you for everything. pic.twitter.com/bAiBAtmd9K — Intel (@intel) March 25, 2023

Moore Yasası

Gordon Moore 1965 yılında Electronics dergisine yazdığı yazıda teknoloji tarihine geçecek bir öngörüde bulunmuş, bilgisayar işlemcilerinde her 18 ayda bir transistör sayısının ikiye katlanacağını söylemişti.

Daha sonra süreyi iki sene olarak revize eden Moore’un bu sözü işlemci üreticileri arasında Moore Yasası olarak kalmıştı.

Moore Yasası uzun yıllar geçerliliğini korudu ancak 2005’te yapılan bir söyleşide Gordon Moore’un da ‘kısa bir zaman içinde geçerliliğini yitirebileceğini’ ifade ettiği gibi değişti. Bunun sebebi bilgisayarların hızını ve küçülen transistörlerin ‘davranışlarını‘ değiştiren kuantum yasaları.