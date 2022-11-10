Moody’s Türkiye’nin büyüme tahminini yükseltti

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, Türkiye ekonomisinin bu yıla ilişkin büyüme tahminini yüzde 4,5’tan yüzde 5,3’e yükseltti.

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BloombergHT’nin aktardığına göre Moody’s, ‘Küresel Makro Görünüm’ Kasım 2022 raporunu yayımladı.

Raporda, Türkiye ekonomisinin daha önce ağustosta yayımlanan raporda bu yıla ilişkin yüzde 4,5 olarak belirtilen büyüme öngörüsünün yüzde 5,3’e yükseltildiği bildirildi.

Türkiye ekonomisinin gelecek yıla ilişkin büyüme tahminin de ise değişikliğe gidilmeyerek yüzde 2 olarak teyit edildiği belirtilen raporda, 2024 yılında ise Türkiye ekonomisinin yüzde 3 büyüme kaydetmesinin beklendiği kaydedildi.