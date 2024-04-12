Dünyanın en bilinen kutu oyunlarından Monopoly beyazperdeye uyarlanıyor.

Fotoğraf: NBC

2023’te adından Barbie filmiyle sıkça söz ettiren oyuncu-yapımcı Margot Robbie’nin kurucusu olduğu, Tom Ackerly, Josey McNamara ve Sophia Kerr tarafından yönetilen yapım şirketi LuckyChap, filmin yapımcılığını üstleniyor. Oyunun destekçisi Hasbro Entertainment de ortak yapımcılar arasında.

Variety’de yer alan habere göre oyunun sinemaya nasıl uyarlanacağı belirsiz.

Çok oyunculu gayrimenkul temalı Monopoly’de oyuncular zar atarak oyun tahtasında hareket ediyor. Oyunda amaç mülk, ev ve otel toplayarak en fazla kirayı elde edip rakipleri yenmek.