Miyase İlknur: Türkiye’deki SBK’nin SBK ayağını uyku tutmuyor

ABD’deki hapishane koşullarını bilenler ve yargılandığı davada 255 yıl hapis cezası istemiyle yargılanacak olan SBK’nin konuşmaktan başka seçeneği olmayacağı görüşünde. Bence de konuşacak. Hele de avanta dağıttığı herkesin kaydını alan bir kişi, bu kayıtları da Sedat Peker’e gönderen bir kişi başkalarını yakmamak için kendisini yakacak kadar safoş değil.

İşte bu olasılık nedeniyle Türkiye’deki SBK’nin SBK ayağını uyku tutmuyor. SBK’nin ayağı SBK’ler kimdir; bir de onun açılımını yazalım da bulmaca çözmeyin bari. Sezgin Baran Korkmaz’ın yükselişinde, her kilitli kapıyı açmasında ve kamuoyunda bir Robin Hood olarak popülaritesinin oluşmasında katkısı olanlar. Yani siyaset, basın ve karapara aklamada yardımcı kişi ve kurumlar. Siyaset-Basın-Karaparacıların açılımı da SBK oluyor doğal olarak.

Siyasetin kapısını ona aralayan ilk kişi Mücahit Arslan. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın uzun süre danışmanlığını da yapan Aslan, Erdoğan’ın karakutusu olarak adlandırılıyor. SBK’nin devletle işlerini çözmede yardımcı olduğu söylenen Mücahit Arslan üzerinden de Berat Albayrak’la tanıştığı söylenen SBK için artık devlette açılmayan kapı yoktu. Berat Albayrak’la ilişki kurduktan sonra artık Mücahit Aslan’ın papucu da dama atıldı.

Miyase İlknur’un yazısı