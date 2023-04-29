Miyase İlknur: Soylu’daki bu korku anlaşılır gibi değil

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yine coşmuş. Coşmak ne kelime uçuşa geçmiş. 14 Mayıs’ta Türkiye’yi tasfiye etmek için siyasi bir darbe girişimi yapılacağını söylemiş. Askeri darbeyi bilirdik. Reisleri sayesinde sivil darbeyi de yaşayarak öğrendik. Siyasi darbe neyin nesidir bilen var mı?

Herhalde sandığa atacağım oylarla Erdoğan ve AKP’nin tasfiyesini kastediyor. Seçimleri yasaklayın olsun bitsin. Bu da laf mı?

Soylu, bu sözlerin daha vahimini Sultangazi mitinginde yaptığı konuşmada sarf etti:

“Kılıçdaroğlu diyor ki ‘Ben Aleviyim. Hak-Muhammed-Ali’nin yolundayım’. Hak-Muhammed-Ali’nin yolu, erkekle erkeğin evlenmesini, kadınla kadınla evlenmesini desteklemek midir?”

Aklınca cinlik yapıyor bakan. Yani demek istiyor ki “Alevilerde kadın kadınla, erkek erkekle ilişkiye girer.”

Soylu’daki bu LBGTİ+ korkusu anlaşılır gibi değil. Korkmasına gerek yok, LBGTİ+ bulaşıcı değil. Ayrıca hevesle olunacak bir şey de değil. Hormonal bir durum. Bilinçaltında ne gibi bir travma var bilemiyoruz ama korkuları yersiz.

Miyase İlknur’un yazısı