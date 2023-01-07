Miyase İlknur: Sinan Ateş’in katlinden sonra rehinelik taraf değiştirdi

Cumhur İttifakı’nda MHP’nin desteğine muhtaç olan AKP ve Erdoğan, Millet İttifakı’ndan çok uğraşmasına rağmen tuğla çekemeyince Bahçeli’nin rehinesi durumuna düşmüştü.

Bahçeli’nin eleştirdiği her konu anında sümenaltı ediliyor, her AKP’liye görevden “affı” isteniyordu.

Erdoğan ile partisinin hiç de hazzetmediği ve görevden almak için yanıp tutuştukları İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu bile Bahçeli kalkan olduğundan görevden alamıyordu.

Seçime kadar bu rehinelik durumuna katlanmak durumundaydı Erdoğan ve AKP.

Ama o da ne?

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş’in katlinden sonra ortaya saçılanlar sonucunda rehinelik olayı taraf değiştirdi.

Şimdi MHP ve Bahçeli, AKP’nin rehinesi durumunda.

Miyase İlknur’un yazısı