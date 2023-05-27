Miyase İlknur: Şimdi bırak mızmızlanmayı da sandığa git

Pazartesi nasıl bir Türkiye’ye uyanacağının farkında mısın acaba?

Şimdi “Aman canım bugünkü Türkiye’nin hali ortada. Bundan daha kötüsü ne ola ki?” deme. Beterin beteri, dibin dibini göreceğiz unutma.

Ekonomimiz dibi görmüştü. Şimdi temerrüde düştü düşecek. Bankalar artık maaşlarımızı bile tek seferde nakit olarak vermiyor. Taksitlere bölüyor. Kredi kartından nakit avans nanay yavrum nanay.

Kadınlar, size söylüyorum. İstanbul Sözleşmesi’nden tek imza ile çıktığımızda “Aman canım o bir şey değil, haklarınız 6284 sayılı kanunla zaten korunuyor” denmişti. Şimdi o kanunun da değişmesi için Meclis’te ittifak yapacak sağ ve muhafazakâr milletvekilleri çoğunlukta. Birbirleriyle anlaşmaları hiç de zor değil. HÜDA PAR ve YRP bu iş için daha ilk ayda önergeyi Meclis’te burnumuza dayayacaklar.

Şimdi bırak mızmızlanmayı da sandığa git. Gitmekle kalma sandığı bekle. Sandıklar açıldığında orada bulun, katakulliye izin verme.

Miyase İlknur’un yazısı