Miyase İlknur: Reis sana o kapıyı çoktan kapattı teğmen

O kapıyı kapatsan iyi olur teğmen. Zira o beklediğin sinyal gelmeyecek. Reis sana kapıyı çoktan kapatmış haberin olsun. Aldığım bilgilere göre AKP’ye geçme arzunu iletmişler reise ama vize çıkmamış. “Sizin milletvekiline ihtiyacınız mı var ki onunla temas kuruyorsunuz” diye terslemiş aracıları. Daha başka söyledikleri de var ama yazmak istemiyoruz.

İstersen bir de MHP’nin kapısını tıklatıver. Belki kapıyı açan olur.

AKP’ye transferin konuşulduğunda iki gün sessiz kalıp anca üçüncü gün “Ben bağımsız milletvekili olarak görevimi sürdüreceğim” demenin ardından bir de “Cumhur İttifakı muhalefetten daha tutarlı” diye tweet attın. Seni eleştirenlere de ne ilgisi varsa durmadan Millet İttifakı’na sorduğun soruları sıralayıp durdun.

Miyase İlknur’un yazısı