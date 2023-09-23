Miyase İlknur: MHP’nin İYİ Parti’den fazla oy almasına ne demeli

MHP yıllardır iktidarın bütün günahlarının ortağı ama yine de İYİ Parti’den fazla oy alıyor. Buna ne demeli peki?

CHP ana muhalefet partisi. Türkiye’nin her alanda yıkım tablosunun sorumlusu değil ama İYİ Parti’ye göre CHP ile yan yana durduğu için cezalandırılıyor.

İYİ Parti yerel seçimlere ittifaksız ya da kendi deyimleriyle işbirliği olmadan giderek ilk genel seçimde ana muhalefet partisi olmayı hedefe koymuş. Umarım hayalleri gerçekleşir ama siyasette hayallere pek yer yok.

Kâğıt üstünde yaptıkları plana göre, İYİ Parti destek vermezse CHP elindeki büyükşehirlerin büyük bir kısmını kaybeder; seçim sonrasında CHP bir iç kaosa sürüklenir ve parti bölünür. Bu durumda ilk genel seçimde de CHP’ye küsen seçmenlerin bir kısmı İYİ Parti’ye kayar ve bu sayede ana muhalefet partisi olunur.

Böylece hemKılıçdaroğlu’ndan hem cumhurbaşkanlığı için davet çıkardıkları İmamoğlu ve Mansur Yavaş’tan da intikamlarını almış olurlar.

Valla kâğıt üstünde bu plan hayli hoş, cezbedici. Ancak evdeki hesap çarşıya uymayabiliyor. Yerel seçimde CHP belki bazı büyükşehirleri kaybedebilir. Fakat bu İYİ Parti’ye ne kazandırır?

CHP’nin kaybetmesi muhtemel illerde İYİ Parti belediye kazanabilecek mi?

Hayır hem de elindeki 18 ilçeyi bile koruması imkân dahilinde değil. Zira o 18 ilçeyi de CHP’li seçmenlerin oyu ile kazandıklarını unutmasınlar.

Bu durumda İYİ Parti’nin 9.5 olan oyu yüzde 5’lere inerse ne olacak?

Miyase İlknur’un yazısı