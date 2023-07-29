Miyase İlknur: Limak’ın otellerini boykot için uluslararası kampanya yapalım

Doğayı katleden şirketler kapitalizmin güler yüzlü, hayır hasenat işlerine adanmışlık maskelerini de çok iyi kullanırlar. Her birinin hayır işlerine ve sosyal sorunlara çözüm sunan vakıflar kurmaları boşuna değildir.

Bu vakıflar ve sosyal projelerini basında tanıtmakta da hiç sıkıntı çekmezler. Kız çocuklarını okutmaktan, ev kadınlarını meslek sahibi yapmaktan tutun da doğayı koruma vakıfları bile kurucu olmalarına kadar gider iş.

Akbelen Ormanı’nı katleden Limak Holding de böyledir. Bir taraftan hayır sever iş insanı görünümünde vakıflar kurar, sosyal projelere destek verir; diğer yandan dereleri, koyları, ormanları talan eder.

Akbelen Ormanlarını kurtarmak ve direnen belde halkına destek vermek için ille de bölgeye gidip barikat kurmak gerekmez. Limak Holding’in otellerinde konaklamamak, konaklayacak olanları protesto etmek, bu otellerde oda satan tur operatörlerine karşı kampanya yapmak, yurtdışındaki operatörlere mesaj çekmek ve sosyal medyadan yabancı dillerde mesaj atıp uluslararası kampanya yürütmek de sonuç almada etkili olabilir.

Miyase İlknur’un yazısı