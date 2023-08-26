Miyase İlknur: hem başımız hem nevrimiz döndü

Liralaşmış döviz hesabıydı sadece. Adı farklı yani. Bankalara türlü çeşit baskı yapıldı müşterilerini KKM denen bu ucube hesaba yönlendirmeleri için. Vatandaş da keriz değil ya, ha döviz hesabı ha KKM. Yatırdılar paralarını bu hesaba. Bankaların da işine geldi tabii. Onlar müşterilerine düşük faiz ödeyecek döviz farkını devlet üstelenecekti.

Oh mis!..

Uzmanlar, devletin bu yükü uzun süre kaldıramayacağını söyleyip durdular ama nafile.

KKM kararı açıklandıktan sonra 18 liradan 11 liraya inen dolar bir süre sonra kafayı yine kaldırdı. Gele gele 27.5 lirayı buldu. Artık KKM yükü taşınabilir olmaktan çıkmıştı. Hop bu kez KKM’den yeniden dönülmesi için bankalara talimat verildi. Müşterilerinizi KKM’den dönmeleri için ikna edin…

Dön baba dönelim. Döndü, döndü hem başımız hem nevrimiz döndü.

Miyase İlknur’un yazısı