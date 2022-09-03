Miyase İlknur: Fethedilen topraklar elimizden çıkmıştı a beyim

Şehirlerimizin kurtuluş günü niye kutlanamasın?

O şehirler kanla geri alındı, kimse bize ihsan da bulunmadı beyefendi. Antep’te Şahin Bey’i, Karayılan’ı, Maraş’ta Sütçü İmam’ı, Ege’de Yörük Ali Efe, Kıllı Hüseyin Efe, Demirci Mehmet Efe, Albay M.Şevki Bey ve Milli Mücadelede şehirlerini işgalcilere karşı savunanları ne yapacağız?

Bunlar hayali kahramanlar mıdır?

Torunları hâlâ hayatta. İlginizi çekerse sizinle görüştürebiliriz.

İlle de fetihler kutlanacak görüşündesiniz. Fethedilen topraklar elimizden çıkmıştı a beyim. Kurtuluş Savaşı’nda ikinci kez fethetildi de ondan kutluyoruz.

Bunlardan haberiniz olmaması da mümkün Sayın Kahraman. Belki bizim dedelerimiz gibi onun dedeleri bu mücadeleyi ona anlatmamış ya da anlatamamıştır. Kim bilir o sırada bugün kendisi ve arkadaşlarının iade-i itibar etmek istedikleri Vahdettin’in Hilafet Ordusu’na katılmış olmaları nedeniyle Milli Mücadele’ye ilişkin bir tanıklıkları yoktur.

Yok Kurtuluş Savaşı’na ilişkin her türlü bilgiye sahip olduğu halde bunları savunuyorsa o zaman bunu cehaletle değil hıyanetle açıklamak mümkün olabilir. Hangisini isterseniz onu seçin Sayın Kahraman.

Miyase İlknur’un yazısı