Miyase İlknur: Edep yahu!

Edep yahu!

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun partinin politik çizgisine yönelik attığı adımları yerden yere vur. Parti içi demokrasinin Baykal dönemindekinden hiç de farklı olmadığını en ağır şekilde eleştir. Aday olmaktaki ısrarını yargıla. Ama inancı üzerinden saldırmak, partiyi mezhep aidiyeti üzerinden dizayn ettiği eleştirisi üzerinden vurmak, hem yanlış tahlil hem de tehlikeli sulara yelken açmaktır.

Dünyadaki tüm sosyal demokrat partiler, azınlıkların, ötekilerin sığındığı bir liman işlevi görür. Dinci, milliyetçi partileri tehlike gören toplumun ötekileri, sol ve sosyal demokrat partilerin gölgesine sığınırlar. CHP de Ecevit’in genel başkan olup partiyi sol kulvara çekmesi nedeniyle işçilerin, kent yoksullarının, Kürtlerin ve Alevilerin sığınağı olmuştu.

Miyase İlknur’un yazısı