Miyase İlknur: Çok istiyorsanız gidip çöpçü olabilirsiniz, sizi tutan yok

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Önce işçilerin maaşlarını kafaya taktılar. Hiçbir eğitimi ve vasfı olmayan işçilere bu kadar para verilir miymiş? Kendileri onun yarısı kadar alıyormuş. İşçi eylemselliğinin zirvede olduğu 70’li yıllarda durum farklıydı sanki. Bir de bunu söylerken “Alt tarafı çöpçü, istediği maaşa bak” denmesi tam bir üstenci bakış açısı. Çok istiyorsanız gidip çöpçü olabilirsiniz. Sizi tutan yok.

Bir de “Sıkıysa AKP’li belediyelerde yapın da görelim” argümanı var bu grubun. AKP’li belediyelerin göreve gelir gelmez yaptıkları ilk iş, işçileri DİSK, hatta Türk-İş’ten istifa ettirip Hak-İş’e bağlı Hizmet-İş sendikasına üye yaptırmak. DİSK’le üyeliğini sonlandırmayan işçiler kendilerini kapı önünde buluyor. Bu durumda DİSK, örgütlü olmadığı AKP’li belediyelerde nasıl grev yapacak ki?

İşçilerin istediği İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı iştiraklerde örgütlü olan Türkİş’e üye işçilerin ücretleri ile kendi ücretlerinin eşitlenmesi.

Miyase İlknur’un yazısı