Miyase İlknur: Akşener'in 'Devlet'e karşı olan görevi henüz bitmediğinden mi…

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Bahçeli’nin milli iradeyi yok sayan sözlerinden sonra hızını alamayıp “İnsanlar vardır şafak vaktinde doğar, akşam ezanında ölürler” sözleriyle kimi tehdit etti?

Akıl tutulması yaşayan MHP yönetiminin AKP’nin kendilerinden kurtulmak için arayışlara girmesi korkusu mu acaba?

Tek korkusu bu olsa iyi. Muhalefette olmasına rağmen büyük bir yenilgi alan İYİ Parti’deki kongre sürecinde Akşener’in genel başkanlıktan gidecek olmasından da korktuğunu gösterdi.

Daha önce “Evine dön” dediği, defalarca tehdit ettiği Meral Akşener’e şimdi “Gitme biraz daha kal” diyor. Bununla da kalmayıp MHP’li milletvekillerini Akşener’in etrafında toplanmaya ve ona destek olmaya çağırıyor.

Neden acaba?

Akşener’in “Devlet”e karşı olan görevi henüz bitmediğinden mi yoksa İYİ Parti’de yaşanacak bir lider değişiminin partisine kötü örnek oluşturmasından duyduğu tedirginlik mi?

Her ikisi de olabilir.

Akşener sonrası İYİ Parti’nin muhalefete muhalefet politikasına son verip iktidar karşısında merkezde konumlanacak bir parti olması Cumhur İttifakı’nın işine gelmeyeceği aşikâr.

İYİ Parti’deki değişimin 2028 seçimlerinde dengeleri değiştirebileceği bir kâbusu yaşamak istemeyen Cumhur İttifakı’nın Akşener’i bu kadar sevdiğini eminim kendisi de bilmiyordur.

Öyle ki Cumhur İttifakı’nın küçük ortağı BBP’nin lideri Mustafa Destici de “Gitme n’olur kal” korosuna katıldı.

Demek ki Akşener’den 2028’de bir hizmet daha bekleniyor. Millet, tek adam rejimi altında inim inim inlesin, aslolan “Devlet”tir. Adı Cumhur olan ittifakın çelişkisi de burada. Millet, devlet için vardır.

Devlet kim?

Şahsım cumhuriyetini tek başına yöneten ve onun sırtına binerek iktidarın keyfini çıkaran kimse o.

Miyase İlknur’un yazısı